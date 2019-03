À trois jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United (mercredi 6 mars), dans lequel le PSG est très bien engagé suite à sa victoire 2-0 à l’aller, Marquinhos s’est confié sur les chances du club francilien dans la compétition. Et pour le Brésilien, Paris a les capacités pour décrocher la coupe aux grandes oreilles : « Oui on y croit vraiment, mais entre croire et l’avoir il y a beaucoup de différences, a confié le défenseur sur BeIn Sports. Mais le début du chemin ça passe par là, il faut y croire pour l’avoir comme objectif personnel et pour le club. Si nous on y croit pas, il n’y a personne d’autre qui va y croire pour nous. Il faut faire les choses pour que cela arrive. »

Depuis son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos n’a jamais réussi à franchir le cap des quarts de finale de la C1 avec le club de la capitale (en 2014, 2015 et 2016). Mais à seulement 24 ans, il a encore plusieurs belles années à vivre du côté du PSG, où il pourrait finir par décrocher le précieux sésame.