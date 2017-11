Le défenseur du Paris SG Marquinhos s’est longuement confié à O Globoesporte au Brésil à quelques heures du rendez-vous face au Celtic Glasgow (5e journée de Ligue des Champions). L’international auriverde en a profité pour dévoiler quelle était sa référence à son poste. Et il n’a pas eu besoin d’aller chercher bien loin...

« Thiago. C’est un grand ami, quelqu’un de bien. J’ai la chance de voir au quotidien le grand joueur qu’il est. Je le prenais déjà pour modèle quand j’étais plus jeune, et, maintenant que je le connais, il l’est encore plus. Thiago est vraiment un leader et il travaille énormément. Il veut toujours le meilleur pour ses partenaires, pensant d’abord au collectif avant de penser à lui. Sur le terrain, après avoir joué et parlé avec lui, on s’échange des conseils pour jouer de la meilleure des manières. Il n’y a pas grand-chose à dire, il suffit de l’observer sur le terrain. Avec des joueurs d’expérience comme lui, on doit observer et prendre le meilleur d’eux », a-t-il expliqué. Les deux font la paire !