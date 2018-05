Depuis quelques saisons maintenant, Marquinhos s’impose comme une référence à son poste en évoluant sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Aux côtés de Thiago Silva, le défenseur brésilien (24 sélections) s’est beaucoup aguerri et a muri, au point de devenir un titulaire indiscutable au sein de la sélection auriverde. A 23 ans, le principal intéressé a encore une grosse marge de progression. Dans un entretien accordé au Figaro Sport, Marquinhos a essayé d’analyser les domaines où il pouvait encore s’améliorer.

« On a toujours des choses à améliorer. Quand on voit de grands joueurs jouer, qu’on les affronte, c’est là qu’on se teste. A chaque fois, j’essaie de donner le maximum. J’ai 23 ans, j’ai déjà beaucoup progressé. Mais je ne veux pas m’arrêter là. Il faut toujours se fixer des objectifs, avoir de l’ambition. Si on s’arrête, qu’on ne pense plus à travailler, à progresser, on ne peut que régresser en termes de niveau de performance. Alors j’écoute au maximum mes coéquipiers, mon entraîneur, ce qu’ils ont à dire. Je travaille au quotidien, que ce soit au travers des entraînements collectifs, ou aussi seul, pour gagner en cœur, en mental, en performance. »