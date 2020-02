Trois jours après le large succès du Paris Saint-Germain face à Montpellier (5-0) au Parc des Princes, Thomas Tuchel et ses joueurs se déplacent à la Beaujoire pour y défier le Nantes de Christian Gourcuff (mardi, 21h05, à suivre en direct sur notre live commenté) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Si Colin Dagba est d’ores et déjà forfait et absent pour les quatre ou cinq prochaines semaines (distension du ligament latéral interne du genou gauche), le technicien allemand a fait le point sur les absents face au 9e du championnat.

« Marquinhos, Bernat, Thiago et Dagba sont out, d’autres sont incertains, mais on doit voir l’entraînement d’aujourd’hui pour être sûr. C’est une situation un peu fragile vu l’enchaînement des matches. Tout le monde a survécu à la soirée d’anniversaire hier (rires) », a déclaré Thomas Tuchel ce lundi en conférence de presse, en faisant référence à la soirée d’anniversaire de Neymar, qui fêtait en avance ses 28 ans, dimanche. Le PSG occupe confortablement le fauteuil de leader en Ligue 1 et possède 12 points d’avance sur son dauphin, l’OM.