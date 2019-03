Blessé au pied droit depuis le 23 janvier dernier et un match contre Strasbourg (victoire 2-0 du PSG), Neymar devrait revenir en avril sur les terrains. Son coéquipier en club et en sélection, Marquinhos, est revenu sur la blessure de la star brésilienne : « c’est un joueur qui est très important, quand tu es à Paris et que tu vois une blessure d’un grand joueur comme ça, ça fait toujours mal », a indiqué le défenseur du PSG sur BeIn Sports.

« Mais on a des grands joueurs et j’espère qu’il ira mieux pour nous apporter de bonnes choses pour la Copa América (du 14 juin au 7 juillet, ndlr), a poursuivi Marquinhos. C’est un joueur important, c’est notre capitaine en équipe nationale. On connaît l’importance qu’il a, s’il est sur le terrain on sera toujours bon. »