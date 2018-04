Pour le moment, rien n’a encore été officialisé, mais le départ d’Unai Emery du Paris SG cet été semble plus que jamais acté. Tous les médias annoncent notamment l’arrivée de l’Allemand Thomas Tuchel. Interrogé après la victoire face à Bordeaux (0-1), Marquinhos a été invité à réagir sur l’avenir du tacticien espagnol. « Ça a été un coach qui nous a beaucoup apporté. Les statistiques montrent qu’on a fait quand même une bonne saison à part la Ligue des champions où on voulait aller plus loin. Il nous a donné beaucoup de combativité, des jambes, de la motivation, l’envie de vouloir faire notre maximum. » On notera que le défenseur brésilien a utilisé le temps du passé, comme si son départ était déjà plié.

Après ce message qui ressemblait fortement à un hommage, le défenseur de 23 ans a affiché son soutien à Unai Emery, et a même souhaité le voir poursuivre l’aventure parisienne. « Etre entraîneur du PSG ce n’est pas facile, il y a beaucoup de responsabilités. On sait qu’il faut un temps d’adaptation. Cette saison, on a beaucoup progressé par rapport à la dernière, s’il pouvait rester encore, ce serait bien. On a des automatismes avec le coach et avec l’équipe, et tout ce qui s’est passé de bon et de mauvais, ça nous a fait progresser ». Un double discours donc !