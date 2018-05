Marquinhos a toujours porté Unai Emery dans son cœur. La preuve, le Basque lui a même confié le brassard de capitaine sur certains matches. Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, le Brésilien a tout de même admis qu’il a existé des désaccords sur certains sujets avec des joueurs de l’effectif du PSG durant les deux 2 ans de son passage dans le club de la capitale.

« Unai Emery a toujours parlé. On a eu beaucoup de discussions dans le vestiaire. Il a été très clair. Il a eu ses idées. Peut-être qu’à un moment donné, d’autres joueurs ont eu d’autres idées. Oui, il y a eu des désaccords, comme dans toutes les équipes et comme avec d’autres entraîneurs. Des fois, on a eu des désaccords mais tout a été bien réglé. »