Encore une fois incontournable avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos (24 ans) est revenu sur sa saison avec les Franciliens pour le site du club. Le défenseur central brésilien est notamment revenu sur l’élimination du PSG contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions : « On a affronté une équipe très expérimentée, très dangereuse. On aurait dû faire attention à ne pas trop aller de l’avant, car c’est une formation redoutable en attaque rapide. Au match retour on a tout fait pour réaliser une bonne prestation, mais je pense qu’on n’a pas été à la hauteur. »

Enthousiasmants à l’aller, apathiques au retour, les Parisiens n’ont pas fait le poids face à une équipe qui a remporté la compétition à la fin. Pour autant Marquinhos reste positif malgré la déception : « En face il y avait une équipe qui sait gagner ce type de matches, même si le Real traversait une phase délicate en championnat. Ils ont su être performants et efficaces au bon moment. Les deux matches ont été très différents, mais les résultats quasiment identiques. C’était une grosse déception, mais cela va nous permettre de grandir. »