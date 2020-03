Invité à s’exprimer à l’issue de la large victoire du Paris SG contre Dijon (4-0, 27e journée de Ligue 1), Marquinhos, capitaine parisien, a souligné l’importance de Tanguy Kouassi, jeune talent formé au club que Thomas Tuchel aligne de plus en plus souvent ces dernières semaines.

« C’est un joueur très jeune, mais il nous donne beaucoup de confiance quand il joue. On connaît tous son talent, il faut qu’il continue à travailler, et ça fait vraiment plaisir d’avoir un joueur comme lui issu du centre. Il gagne en confiance, en puissance, on essaye de l’aider au maximum. Il met de l’engagement à chaque fois, que ce soit au milieu ou derrière. C’est un très bon joueur à qui on doit donner de la confiance pour qu’il grandisse encore », a confié le Brésilien. Le jeune titi appréciera.