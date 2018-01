Interrogé par le Canal Football Club sur le comportement des supporters parisiens et les sifflets adressés à Neymar face à Dijon, Marquinhos a compris pourquoi la star brésilienne a subi un tel traitement : « On sait que les supporters ont leurs raisons, ils voulaient voir le record en direct, ils voulaient que ça se passe le plus tôt possible, le plus vite. » Néanmoins, le défenseur central a tenu à temporiser la situation. Pour lui, Neymar n’a pas fait preuve d’individualisme :« Il a marqué 4 buts et fait 2 passes décisives, c’est un joueur qui pense aux autres, il a aussi laissé Cavani tirer un coup franc, il l’a laissé tirer un penalty la dernière fois. »

Selon Marquinhos, les sifflets à l’encontre de Neymar ont été sévères. Le Brésilien a aussi tenu à expliquer que son compatriote n’est pas un despote et que le public devait supporter l’ensemble des joueurs : « C’est quelqu’un que je connais très bien en sélection et ici on voit qu’il a vraiment envie de faire briller ses coéquipiers autant que lui. Il est très facile à gérer et très facile à vivre. Nous, joueurs, nous avons besoin de nos supporters qui nous poussent, qui nous donnent de l’énergie, qui chantent pour nous, qui font trembler le Parc. »