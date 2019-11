En six ans au Paris Saint-Germain, Marquinhos a rapidement mis les supporters dans sa poche. Régulier et très souvent performant, le défenseur brésilien est devenu l’un des chouchous des fans parisiens, qui avait même déployé une banderole à son effigie contre Strasbourg le 14 septembre dernier, au Parc des Princes (1-0). Solide en défense, le joueur âgé de 25 ans l’est désormais dans l’entrejeu, lui qui joue de plus en plus au poste de numéro 6 avec Thomas Tuchel. Mais le principal concerné ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’international auriverde (46 sélections) a dévoilé l’un de ses objectifs personnels.

« Les titres sont importants (rires) ! Avec la saison qu’a fait Van Dijk l’an dernier, il n’y a pas photo. Il a été extraordinaire dans les moindres détails. Comme a pu le faire Sergio Ramos pendant plusieurs saisons, ou Thiago (Silva, ndlr) aussi à Paris. En faisant une très bonne saison, avec régularité à tous les matches, c’est à ce moment-là que je vais pouvoir me le dire. Je veux chercher ça pour moi, être le meilleur défenseur du monde, cela veut dire beaucoup. C’est un objectif personnel, qui peut aussi aider à atteindre les objectifs de l’équipe », a déclaré Marquinhos, auteur de 17 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Il ne reste plus qu’à enchaîner les bonnes performances pour arriver tout en haut de la liste des meilleurs défenseurs de la planète.