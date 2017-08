Transféré ce vendredi à la Juventus Turin pour 20 millions d’euros plus 10,5 millions d’euros de bonus, Blaise Matuidi (30 ans) a donc quitté le Paris Saint Germain après six ans de bons et loyaux services.

Selon France Bleu Paris, l’international tricolore sera présent dimanche au Parc des Princes pour effectuer ses adieux au public parisien avant la rencontre entre le PSG et le TFC (21 heures).