Ça se précise pour Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain. Alors que le buteur argentin et sa compagne et agent Wanda Nara ont atterri à Paris plus tôt dans la journée, le joueur continue de passer par toutes les étapes qui vont faire de lui un nouveau joueur parisien.

Il est effectivement en train de passer sa visite médicale avec le club de la capitale française en ce moment même selon les informations de Sky Italia. Plus qu’à attendre l’officialisation donc !

