Nommé à la tête du Paris Saint-Germain lundi, Thomas Tuchel est en train de prendre ses marques du côté du club de la capitale. Et les réactions au sujet de sa nomination commencent à arriver. Interrogé sur l’arrivée de l’entraîneur allemand, Kylian Mbappé a donné son avis. Et le meilleur espoir de la Ligue 1 pense qu’il est bien tombé. « Je l’ai affronté avec Monaco (en avril 2017 lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, Ndlr), ses équipes aiment jouer et nous au PSG, on a aussi des joueurs qui aiment jouer donc cela part sur de bonnes bases », a expliqué l’ancien Monégasque au Parisien.

La saison aux côtés d’Unai Emery se terminant ce samedi contre Caen (21h, 38e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé semble avoir hâte de débuter avec Thomas Tuchel, qu’il n’a pas encore rencontré : « c’est un nouveau chapitre du livre du Paris Saint-Germain. Avant c’était celui d’Unai Emery qui a terminé son contrat. Désormais c’est le chapitre Thomas Tuchel qui s’ouvre. Avec quelles ambitions ? Le club ne change pas, seul l’entraîneur a changé mais s’il est venu c’est que c’est un coach ambitieux. » Il faudra encore attendre quelques temps pour connaître vraiment les ambitions de l’ancien technicien du Borussia Dortmund.