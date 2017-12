La statistique dévoilée par le Mail Online est sans appel : Kylian Mbappé est devenu mardi soir le joueur le plus jeune à avoir atteint la barre des 10 buts en Ligue des Champions. Et ce grâce à sa réduction du score sur le terrain du Bayern Munich (3-1).

18 ans, 11 mois et 15 jours pour être exact. Le précédent record appartenait à Karim Benzema, qui avait atteint ce total à l’âge de 20 ans et dix mois, soit 2 ans de plus que l’actuel attaquant du PSG. Par ailleurs, Mbappé fait mieux que Lionel Messi, Raul et Wayne Rooney.