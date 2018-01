Un gros raté d’entrée, puis un but pour ouvrir la marque, et un autre pour la fermer. Face à Rennes, Kylian Mbappé a finalement été très efficace dans un rôle de numéro 9, en l’absence d’Edinson Cavani. Au micro d’Eurosport, il a raconté sa belle soirée face à Rennes (6-1).

« Thiago Silva met une superbe passe, c’est là qu’on voit la classe des joueurs. Je venais de rater une occasion juste avant, je devais me rattraper et je pense que je l’ai bien mise quand même. Le raté ? C’est physchologique, je la voyais déjà dedans, je pensais déjà à ce que j’allais faire après (rires). Cela arrive. (Il est relancé sur son contrôle sur le 1-0). Cela fusait et j’aurais pris un risque inutile en la contrôlant. Donc en une touche du pied gauche. Le 2e but ? C’est cadeau, il me l’offre, c’est lui (Di Maria) qui fait tout le travail. C’est bien. »