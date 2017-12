2017 aura été une belle année pour Kylian Mbappé. De son explosion au plus haut niveau à son titre de champion de France avec l’AS Monaco, en passant par son transfert au Paris Saint-Germain et ses premiers pas en équipe de France, tout es allé très vite pour le joueur qui fêté ses 19 ans mercredi. Interrogé par le site officiel du PSG, actuellement en stage à Doha, Mbappé a évoqué ses ambitions pour 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il en veut toujours plus.

« Il était important de bien finir l’année. Avec un but et une passe décisive (contre Caen mercredi), je suis content ! 2017 ? C’était une très belle année pour moi. Je pense que j’ai fait de bonnes choses. J’espère maintenant faire encore mieux en 2018 et continuer à progresser. J’ai toujours eu de grands rêves… et j’en veux toujours plus ! Je vais continuer à travailler pour cela. » Le joueur aura de nombreux défis à relever au sein d’une formation où il se sent très bien. « Tout s’est bien passé parce que j’ai rejoint une super équipe et de grands joueurs. C’est vraiment un plaisir. Tout ce que je veux, c’est ça. Prendre du plaisir et jouer. Avec des joueurs comme mes coéquipiers, j’en prends énormément. Sur le terrain, il fallait que je m’adapte à l’équipe. Monaco et Paris ont deux styles de jeu différents. On évoluait plus en contres à Monaco, en exploitant les espaces. Ici, c’est différent car les adversaires sont très regroupées. Il fallait que j’imprime cela. Cela s’améliore, mais je pense que cela va aller de mieux en mieux car les automatismes se créent avec Neymar et Cavani. On commence vraiment à bien se connaître. Je commence aussi à avoir des automatismes avec Dani Alves et Verratti, qui évoluent dans ma zone. C’est bien pour la suite. »