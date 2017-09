Les Messins crient au scandale. Alors que les Grenats tenaient tête aux stars du Paris Saint-Germain au retour du vestiaire, Benoît Assou-Ekotto a écopé d’un carton rouge direct à cause d’un tacle par derrière sur Kylian Mbappé peu de temps après le coup d’envoi de la seconde période. Un rouge qui a alors précipité le sort du match (5-1). Interrogé sur ce fait de jeu, Mbappé a livré sa version des faits.

« Je ne sais pas s’il y a rouge, je ne suis pas arbitre non plus. Je ne le vois pas arriver. Et après, c’est vrai que c’est quand même un jeu dangereux de venir par derrière. Heureusement qu’il ne m’a pas fait trop mal. C’était plus de la peur qu’autre chose. Carton rouge, je sais pas. L’arbitre a pris sa décision et il faut la respecter », a-t-il déclaré en zone mixte.