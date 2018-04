Unai Emery ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le Basque l’a annoncé vendredi dernier en conférence de presse après l’avoir dit aux joueurs. Un choix qui regrette Kylian Mbappé. Ce dimanche soir, Canal Plus a diffusé un extrait de l’émission de C8 "Sur le banc de l’école" qui sera diffusée dans quelques jours. On y voit le jeune attaquant s’exprimer sur le départ d’Emery.

« Il a dit qu’il avait eu une réunion avec le président et le directeur sportif et a décidé d’un commun accord de ne pas continuer ensemble. Il nous l’a annoncé et nous a dit qu’il resterait pro jusqu’au bout. Si je suis triste ? Si un peu, car c’est une bonne personne. Contrairement à ce qu’on peut dire, c’est une très bonne personne. Où il va aller ? Ça, je ne sais pas. Je lui demanderai (rires). » Emery appréciera sans doute les déclarations du joueur.