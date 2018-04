Dans un entretien accordé à la RTBF, le Belge Thomas Meunier est revenu sur son avenir, qu’il souhaite visiblement continuer à écrire du côté du PSG, et ce malgré un temps de jeu pas forcément optimal.

« Je ne me pose pas trop la question pour l’instant. Ce que je veux, je le répète, c’est juste jouer au football et si je dois redescendre d’un cran pour pouvoir être sur les terrains un maximum, je le ferai avec plaisir. Il me reste encore deux années de contrat à Paris. Mon objectif, c’est de rester à Paris. On s’y plait énormément. Pour le moment, c’est difficile de faire des pronostics. Descendre d’un cran, cela veut dire quoi ? C’est jouer dans un club du subtop dans le style d’Everton, Valence ou Dortmund. Michy Batshuayi a fait un très bon choix en allant là-bas. Le plaisir est de jouer au football et c’est ce qui me manque pour l’instant », a lancé le latéral belge.