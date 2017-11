Doublure de luxe cette saison, Thomas Meunier vit dans l’ombre de Daniel Alves. Le latéral droit du Paris SG a avoué à RMC qu’il observait beaucoup le Brésilien pour s’en inspirer. « Je passe énormément de temps à l’analyser pour voir ce que lui fait et que moi je ne fais pas encore. Je sais ce que ça pourra m’aider. C’est vraiment un joueur d’exception », a-t-il avoué.

Pour autant, la relation entre les deux hommes est correcte sans plus à en croire le Belge. « Est-ce qu’on a une relation en dehors du terrain ? Pas vraiment. Les Brésiliens sont souvent entre eux. On a une relation très, très saine. On parle de tout et de rien. Ça reste du domaine du correct », a-t-il expliqué.