S’il a disputé la dernière rencontre de sa carrière à Caen samedi (0-0, 38e et dernière journée de Ligue 1), Thiago Motta (36 ans) reste un personnage influent au Paris SG, où il prendra les rênes de l’équipe des moins de 19 ans à partir de la saison prochaine. Interrogé par Le Parisien, l’Italien a notamment validé la venue de son ancien partenaire en sélection Gianluigi Buffon, dont l’arrivée au sein du club de la capitale est annoncée en très bonne voie (« c’est comme si c’était fait », a confié une source proche du dossier au quotidien).

« Gigi est quelqu’un de sincère et d’honnête. Il faut juste être clair avec lui dès le début. Pour ma part, je souhaite qu’il vienne au PSG. Ce n’est pas l’âge qui compte. S’il vient, c’est parce qu’il se sent prêt à venir. Il se connaît très bien. Et je pense que s’il vient, c’est parce qu’il a une motivation énorme en tête. Je ne sais pas laquelle. Mais peut-être est-ce de gagner la Ligue des champions… Gigi Buffon, c’est une personnalité énorme. Un gagnant de tout premier plan. S’il arrive ici, tout le monde va le comprendre. C’est quelqu’un de très positif. Avec l’expérience qui est aujourd’hui la sienne, à son âge, il peut apporter sur le terrain et en dehors. Je trouve que c’est une très bonne idée. Après, il y a beaucoup de choses à considérer. et d’abord les gardiens en poste actuellement au PSG. Alphonse Areola a joué toute la saison et a montré qu’il était un très grand gardien. Maintenant, les choses sont entre les mains de Gigi, du club et de l’entraîneur », a-t-il confié.