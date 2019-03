Blessé à la hanche droite depuis le 9 février dernier (victoire 1-0 contre Bordeaux), l’attaquant du PSG, Edinson Cavani, avait dû déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester United (victoire 2-0 des Parisiens). Et s’il ne devrait pas non plus apparaître dans le onze de départ de Tuchel mercredi prochain pour le match retour, il pourrait toutefois prendre place sur le banc du Parc des Princes, comme l’indique L’Équipe.

Le quotidien français explique que l’évolution très favorable de la blessure de l’Uruguayen peut le conduire à faire partie du groupe du PSG, même si le staff parisien ne voudra pas prendre trop de risques avec son attaquant vedette.