Le Paris Saint-Germain a sombré sur sa pelouse mercredi soir contre Manchester United (1-3). Le club de la capitale s’est incliné à cause d’un doublé de Romelu Lukaku et d’un but de Marcus Rashford sur penalty dans les dernières secondes et est désormais éliminé de la compétition en huitièmes de finale, la troisième fois consécutive. Et au sein de l’enceinte parisienne, un homme s’est fait remarquer : Patrice Evra. L’ancien latéral de Manchester United a célébré dans le stade la qualification du club anglais. Une célébration qui n’est pas du goût de Jérôme Rothen, comme il l’a déclaré sur RMC.

« L’autre... Patrice Evra, qui se permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle au PSG, devant les supporters parisiens, les actionnaires du PSG... Mais tu respectes qui mon coco ? Qu’il fête, ok. Qu’on me dise qu’il a marqué l’histoire du club, ok. Mais respecte ! Qu’il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire, qu’il soit content, ok. On est d’accord qu’il a marqué l’histoire de Manchester United et pas celle du PSG. Mais c’est une question de respect, d’éducation. Franchement Patrice, t’es mon pote, mais ne fais pas ça ! », a ainsi déclaré Jérôme Rothen.