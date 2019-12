Sur sa pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a disposé du FC Nantes (2-0, 16e journée de Ligue 1) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Neymar. Mais tout n’a pas été parfait dans cette rencontre, loin de là. Au micro de Canal +, le défenseur du club de la capitale Marquinhos a notamment évoqué les pertes de balles, trop nombreuses ce mercredi soir.

« Ce n’est pas facile de battre Nantes, une équipe qui joue bien en bloc. Ils avaient bien démarré le championnat. Nous, on a essayé de jouer vite vers l’avant mais on a eu beaucoup de pertes de balles. (...) Je pense qu’en deuxième période, on a mieux géré ça. Quand c’était fermé, on a mieux gardé le ballon. Il fallait faire courir l’adversaire. Il faut juste être plus intelligent que ça », a déclaré l’international brésilien. Il faudra donc rectifier le tir dès samedi à Montpellier (17h30).