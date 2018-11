Après la rencontre entre Naples et le PSG (1-1), Thomas Tuchel a livré son analyse de la rencontre devant les caméras de RMC Sport. L’ancien du BVB s’est montré satisfait des premières 45 minutes de ses troupes, mais est visiblement resté sur sa fin après la deuxième période.

« Nous avons fait une bonne première mi-temps, l’équipe était structurée, on a eu beaucoup d’occasions dangereuse, de contacts dans la surface de Naples, on a manqué un peu de réussite devant le but, on a eu beaucoup de situations dangereuses. En deuxième période on était trop bas, on a manqué de courage pour défendre plus haut, il y a eu beaucoup de pression de Naples », a-t-il expliqué.