Le Parc des Princes est ce soir le théâtre d’un choc entre le Paris Saint-Germain et Naples, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (21h). Battu d’entrée à Anfield, le Paris Saint-Germain a décroché ses trois premiers points face à l’Etoile Rouge lors de la 2e journée, en surclassant le contingent serbe 6 buts à 1. Les champions de France sont troisièmes du groupe C (3 pts), à une longueur de leur adversaire du soir, seule formation de la poule invaincue après deux journées.

Pour ce match, Thomas Tuchel devra se passer de Gianluigi Buffon, suspendu. C’est donc Alphonse Areola qui gardera les buts du Paris SG. Devant lui, Thomas Meunier et Juan Bernat vont s’occuper des flancs, alors que Marquinhos reprend sa place de titulaire en l’absence de Thiago Silva, aux côtés de Kimpembe, suspendu en championnat. Marco Verratti et Adrien Rabiot occupent les postes de milieux de terrain dans un 4-2-3-1. Mbappé à droite, Di Maria à gauche et Neymar seront en soutien d’Edinson Cavani qui retrouve la formation qui l’a révélé au grand public.

Chez les Napolitains, pour son retour au Parc, Carlo Ancelotti n’a pas eu trop de mal à trouver un onze compétitif. Ancienne connaissance de la Ligue 1, David Ospina est le le dernier rempart. Maskimovic, Albiol, Koulibaly et Mario Rui seront chargés de protéger les cages du Colombien d’une des attaques les plus féroces d’Europe. Callejon, Allan, Hamsik et Fabian Ruiz débutent au milieu. Enfin, devant, Insigne et Mertens débutent la partie. Que le spectacle commence !

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani

Naples : Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, - Mertens, Insigne