Sur un nuage en Ligue 1 avec dix victoires en autant de matches, le Paris Saint-Germain a plus de mal en Ligue des Champions. Opposé au Napoli mercredi soir lors de la 3e journée de la phase de poules, le club de la capitale a fait match nul (2-2). Auteur d’une mauvaise performance sur la pelouse du Parc des Princes, Adrien Rabiot n’a pas séduit. Et lors de l’émission Footissime sur RMC Sport ce vendredi, l’ancien international français Frank Leboeuf n’a pas hésité à tacler le milieu parisien.

Avec des vidéos à l’appui, le consultant est revenu sur le repli défensif d’Adrien Rabiot, qui a souvent « marché ». Et Leboeuf ne l’a pas épargné : « sur le deuxième but de Naples, il ne cherche pas à voir ce qui se passe derrière lui, ça ne l’intéresse pas. (...) Il a vraiment pêché défensivement dans son replacement. C’est un grand joueur, mais là on était en Ligue des champions et sa copie n’est pas professionnelle. »