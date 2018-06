C’est officiel depuis quelques minutes, Javier Pastore (29 ans) s’est engagé avec l’AS Roma jusqu’en juin 2023. Le milieu offensif argentin met ainsi fin à son aventure au Paris SG, démarrée à l’été 2011. Le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage au Flaco via un message sur le site officiel.

« Je n’oublierai jamais la relation très forte qui se sera nouée entre Javier Pastore, notre première grande recrue internationale, et tous les amoureux de notre Club. Dès ses premiers pas sous le maillot parisien, les gestes précis et raffinés de Javier ont enchanté le Parc des Princes, qui a toujours porté dans son cœur les ambassadeurs du beau jeu. Javier restera de ceux qui ont façonné l’identité de notre équipe, de notre club, de notre projet, sur le plan national comme international. Il sera à jamais un membre admiré de la famille Paris Saint-Germain. Au nom du Club, je souhaite à Javier Pastore un retour en Italie empli de réussite et d’épanouissement », a-t-il confié. Émotion.