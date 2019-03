Interrogé au sortir du fiasco contre Manchester United mercredi (1-3, 8e de finale retour de Ligue des Champions), le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi a indiqué qu’il souhaitait s’entretenir avec son entraîneur Thomas Tuchel pour savoir quelles modifications apporter au sein du club de la capitale à l’avenir.

« J’ai confiance dans le coach. On verra sa décision s’il veut changer ou s’il ne change pas. Mais ce n’est pas parce qu’on perd un match qu’on doit agir maintenant. On doit prendre des décisions la tête froide. Mais là ce n’est pas le moment. On veut calmer. On veut voir ce que le coach veut aussi. C’est très important », a-t-il expliqué. Une réunion au sommet dont on entendra sans doute très vite parler.