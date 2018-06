Neven Subotic est un pari réussi pour l’AS Saint-Etienne. Le défenseur serbe de 29 ans a su stabiliser la défense stéphanoise et relancer sa carrière par la même occasion. Il a été interrogé par Kicker sur Thomas Tuchel, qui a été son entraîneur au Borussia Dortmund et qui a atterri au PSG pour prendre la succession d’Unai Emery. « Tuchel apporte des compétences techniques et tactiques à un haut niveau. Après cinq ans à Mayence et deux ans à Dortmund, le passage au PSG est un défi très intéressant. Il n’y a rien de mieux pour un entraîneur - et rien de plus dur - que d’entraîner un club avec de telles exigences. »

Mais Subotic prévient aussi son ex-coach. « Tuchel prend un risque élevé. Emery a fait le doublé en France et il a dû faire ses bagages. Les investisseurs n’achètent pas Neymar pour 222 millions pour accepter une élimination prématurée en Ligue des Champions. Tuchel n’a pas seulement besoin de connaissances particulières, mais aussi de la chance nécessaire », a-t-il glissé, en rappelant que les relations avec Tuchel n’avaient pas été très bonnes au BVB. « J’avais l’habitude de travailler avec un entraîneur qui s’occupe honnêtement de moi, qui me donne des signaux clairs et me fait confiance. Ce n’était pas le cas sous Tuchel ». Le message est passé.