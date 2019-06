Victime d’une rupture des ligaments de la cheville, Neymar a dû déclarer forfait avec le Brésil pour la prochaine Copa America. Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain révélait que son staff médical s’était envolé au Brésil pour évaluer la blessure de son numéro dix. Un coup dur qui n’a pas laissé insensible un de ses plus féroces adversaires en Ligue 1 : Memphis Depay.

Le joueur de l’Olympique Lyonnais a adressé un message d’encouragement sur son compte Twitter au joueur parisien. « J’ai envie d’envoyer des prières et de la force à Neymar. Dieu est avec toi dans chaque tempête, alors prions pour que tu sois de retour sur le terrain à nouveau bientôt, » a confié l’international néerlandais. Nul doute que la star brésilienne appréciera cette attention...

Feel like I have to send prayers and strength to @neymarjr. God is with you in every storm so let’s pray that you’ll be back on the pitch again soon !

#SuperstarsNeedLoveToo pic.twitter.com/rlm6CQ5OhI

— Memphis (@Memphis) 7 juin 2019