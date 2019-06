Partira, partira pas ? L’avenir de Neymar (27 ans) est sur toutes les lèvres, en France comme en Espagne. La star brésilienne du Paris SG, elle, reste étonnamment silencieuse. Un silence qui commence à agacer le consultant RMC Sport Christophe Dugarry, qui ne s’est pas privé pour le faire savoir au micro de Team Duga.

« On a tous envie d’entendre Neymar, et pas son père, pas son oncle, pas son voisin, pas sa cousine … Qu’est-ce que ce garçon va nous raconter ? Le message de Nasser, est je pense, on ne peut plus clair, et excellentissime ! Je veux entendre Neymar dire : "oui je veux m’inscrire dans ce projet, oui j’ai envie de faire les efforts qu’il faut, oui je suis prêt !" Son silence commence à être pesant. À partir du moment où tu ne dis rien, ça veut dire que tu prépares ton départ en douce, ça ne peut pas être le contraire. C’est que tu as envie de te barrer. Si après tout ce qui a été dit, tu ne sens pas le besoin essentiel, à mon avis, de t’exprimer, je trouve déjà que ce n’est pas bon », a-t-il lâché. À bon entendeur.

