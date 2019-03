Touché au pied en janvier dernier, Neymar n’a plus rejoué depuis plusieurs semaines avec le Paris Saint-Germain, mais l’international brésilien se rapproche d’un retour, prévu normalement en avril. Présent ce dimanche au Parc des Princes pour assister à la victoire de ses coéquipiers face à l’Olympique de Marseille (3-1), le numéro 10 a alors échangé quelques mots avec Andoni Zubizarreta.

Et dans les couloirs du Parc des Princes, Neymar a expliqué à l’actuel directeur sportif du club phocéen qu’il allait reprendre l’entraînement dans quelques jours. « La semaine prochaine, je reprends l’entraînement. Je retourne sur les terrains et dans deux semaines, je reviens avec le groupe », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone sur des images captées par les caméras de Canal + et diffusées dans l’émission J+1.