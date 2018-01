L’été dernier, le Paris Saint-Germain a frappé très fort en accueillant Kylian Mbappé, Neymar Jr ou encore Daniel Alves. Ce dernier est arrivé libre après une très grosse saison du côté de la Juventus. Il a ainsi pu retrouver son compatriote et ami Neymar dans la capitale française. Interrogé par le site de la FIFA, le latéral droit a évoqué le cas de "Ney", l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Je crois que, avec Messi, c’est le joueur le plus déstabilisant actuellement dans le football mondial. Mais il avait besoin de sortir un peu de l’ombre de Leo. Jouer avec quelqu’un comme Messi est la chose la plus incroyable qui puisse arriver dans une carrière mais en même temps, vous aurez toujours un doute quant au fait de savoir si la qualité est vraiment en vous ou si c’est lui qui vous fait mieux jouer. Personnellement, je pourrais jouer avec Messi pendant toute ma carrière, mais il est argentin, alors que Ney et moi sommes brésiliens ! À un moment donné, nous sommes bien obligés de nous affronter ! (rires) Je pense qu’on est plus à même d’atteindre des objectifs individuels quand on n’est pas trop proche d’un joueur comme ça. Pour sa maturité et pour le bien du Brésil, il est mieux que Ney continue son chemin tout seul ».