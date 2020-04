La saison n’a pas encore touché à sa fin, puisque la majorité des dirigeants des clubs de Ligue 1 militent pour un retour à la compétition dans les prochaines semaines. Et même si le PSG n’est pas encore mathématiquement champion de France et qu’il doit disputer les quarts de finale de la compétition, Neymar vient (déjà) de dévoiler ses 5 meilleurs moments de la saison via son agence de communication. Ses propos ont été rapportés par le quotidien l’Equipe.

Il cite ainsi le match PSG-Strasbourg, son premier de la saison, et où il a marqué le but de la victoire, avec la manière. Vient ensuite la victoire 1-0 sur la pelouse de l’OL quelques jours plus tard. Ensuite, il cite le duel entre Lille et le PSG (0-2), avec son hommage à Kobe Bryant, décédé quelques heures auparavant. Son quatrième souvenir marquant de la saison n’est autre que la victoire 5-1 en terres lyonnaises en demies de Coupe de France, avec ce triplé de Mbappé. « Ce match était le sien. Il a été essentiel pour construire la victoire », ajoute le Brésilien. Enfin, vient sans surprise le retour face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. « La nuit a été spéciale. On aurait dit que j’étais à la Libertadores ! La foule à l’extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin s’est passé là-bas, l’union de toute la troupe et de la foule. C’était magnifique ! », a conclu la star de la Canarinha. Un constat sûrement partagé par les supporters parisiens !