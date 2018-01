De retour avec le PSG ce samedi lors de la belle victoire face à Montpellier (4-0), Neymar s’est encore montré décisif. Le Brésilien a inscrit un doublé ce soir ce qui lui permet d’améliorer encore un peu plus ses stats.

Opta indique d’ailleurs que le joueur le plus cher du monde est aussi le plus décisif parmi les cinq plus grands championnats. Il est directement impliqué sur 28 buts de son équipe (17 réalisations, 11 passes décisives).