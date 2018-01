Neymar rêve de soulever une nouvelle fois la Coupe aux grandes oreilles. C’est un objectif que la star auriverde s’est fixé en rejoignant le Paris Saint-Germain cet été. Surtout qu’un triomphe en Ligue des Champions avec le club de la Capitale lui permettrait de tutoyer du bout des doigts son rêve : celui de remporter le Ballon d’Or.

A l’occasion de la présentation de son tournoi Neymar Jr’s Five, le joueur de 25 ans a évoqué les ambitions du PSG dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, ainsi que sa relation avec Mbappé et Cavani. « Le PSG favori en Ligue des champions ? C’est difficile. Il est trop tôt pour le dire. Mais nous faisons du bon boulot. Dans toute équipe, il y a deux grands joueurs qui font la différence. Nous nous entendons très bien avec Cavani et Mbappé, nous nous connaissons de mieux en mieux, notre relation s’améliore. Nous espérons être capables de gagner tous les titres, en particulier la Champions League. »