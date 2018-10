À l’occasion d’un entretien croisé avec la star de NBA des Golden State Warriors, Stephen Curry, accordé à The Players’ Tribune, Neymar est revenu sur les deux pires moments de sa carrière de footballeur. Le premier se passe lors de la Coupe du Monde 2014 chez lui, au Brésil, qu’il n’a pas pu terminer, blessé gravement au dos en quart de finale. « J’ai deux moments. Le premier quand je me suis blessé au dos. Je vivais un rêve en disputant une Coupe du Monde, et c’était fini parce que j’ai été blessé. Pour moi, c’était comme la fin de tout. Et je me suis demandé, est-ce que je vais un jour revenir sur le terrain ? Et ma famille et mes amis étaient vraiment importants pour moi à ce moment-là. Ils m’ont aidé à me relever. Et ils m’ont aidé à rebondir ».

Quatre ans plus tard, c’est juste avant de s’envoler pour la Russie que l’Auriverde a vécu une période très compliquée, victime d’une blessure à la cheville. « L’autre moment s’est passé cette année, après ma première intervention chirurgicale. C’était proche du Mondial 2018, je ne me voyais pas jouer et ma famille, ma petite amie et mes amis restaient avec moi. Et ils m’ont fait croire en mon rêve : je jouerais à nouveau dans une Coupe du Monde. Ces deux moments sont importants pour moi. Ma famille et mes amis étaient vraiment importants dans ces moments. Ils m’ont fait croire en ce retour. » Espérons pour lui que la Coupe du Monde 2022 au Qatar se passe mieux.