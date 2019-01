Pour beIN Sports, la star parisienne Neymar s’est confiée sur sa relation avec un de ses compagnons du front de l’attaque, l’Uruguayen Edinson Cavani. Une entente qui s’améliore au fur et à mesure que les matchs avancent...

« On s’entend de mieux en mieux à chaque match, on est très content. Nous nous connaissons de mieux en mieux. Notre objectif est celui-là, que tout le monde soit heureux, donner des passes décisives pour que tout le monde marque, pour que tout le monde termine les matches heureux même si le plus important reste de gagner les matches », a lancé le numéro 10 du PSG.