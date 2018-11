Neymar n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Quand le Brésilien n’est pas content, il le fait savoir. Cela a été le cas lors de la conférence de presse avant le match face à l’Uruguay. Le joueur du PSG, qui s’est présenté avec son fils à ses côtés ce qui a d’ailleurs surpris l’assemblée, a tenu à faire passer quelques messages notamment au sujet des rumeurs concernant son avenir. Ses propos sont relayés par nos confrères de Ouest-France. « Parfois je ris avec ce qui est publié ou quand les gens parlent. Ils pensent qu’ils savent mieux que les autres. Et en même temps, ça me rend très triste quand j’entends des gens inventer des histoires, des choses qui ne sont pas vraies. Je suis triste aussi de voir qu’une partie de la presse leur accorde du crédit au final. »

Il poursuit : « C’est irrespectueux de publier quelque chose sans savoir si c’est vrai, sans même demander pour vérifier la réalité. C’est vraiment nul. Vous perdez de la crédibilité et vous vous éloignez de la vérité. Et quand vous ne dîtes pas la vérité, les gens ne vous vont pas confiance. C’est vraiment difficile. Ce que je demande aux médias, c’est de faire un peu plus attention. Pas qu’avec moi, mais avec tout le monde. Tout le monde est vraiment triste quand vous constatez qu’il y a quelque chose de faux publié à votre sujet. Cela me rend vraiment triste, c’est pourquoi j’en parle maintenant. Je dois donc vous demander de faire plus attention pour notre bien, à nous les sportifs. C’est difficile d’entendre de fausses histoires à notre sujet. Au final cela ne sert plus à rien de se retrouver ici pour vous parler de manière honnête. Nous voulons une communication honnête et saine »