Cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à débourser 222 M€ pour s’offrir les services de Neymar. Une recrue qui a pour but de mener le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Mais Neymar a aussi l’opportunité de ne plus évoluer dans l’ombre de Lionel Messi, et donc d’être la star de son équipe.

Un nouveau statut destiné à lui donner encore plus de chances de remporter le Ballon d’Or. Mais visiblement, ce dernier n’en fait pas une obsession. « Bien sûr que tous les joueurs veulent gagner le Ballon d’Or. Je ne dois pas penser à ça, mais au groupe, à ce qui est bon pour l’équipe. Nous avons une grande équipe et si on continue comme ça, la récompense viendra », a déclaré le Brésilien en zone mixte.