Les deux joueurs ont été décisifs ce soir. Neymar et Mbappé ont inscrit leur premier but en Ligue des Champions sous la tunique parisienne, et ont montré de beaux gestes. Après la rencontre, le Brésilien s’est exprimé sur son nouveau coéquipier devant les caméras de beIN Sports.

« C’est toujours un plaisir de jouer avec un grand joueur comme lui même s’il est jeune, c’est grand joueur, il a beaucoup de marge de progression, je suis très heureux, c’est un grand joueur », a confié le Brésilien.