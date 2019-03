Absent des terrains depuis deux mois suite à une blessure au cinquième métatarse, Neymar se rapproche d’un retour sur les pelouses hexagonales. Le milieu offensif du PSG qui poursuit sa convalescence au centre d’entraînement Ooredoo, espère reprendre la compétition avant la fin de la saison avec le club parisien. Dans une interview accordée à Goal et DAZN, la star brésilienne évoque l’ascension fulgurante de son partenaire et ami Kylian Mbappé.

« C’est un garçon très calme, heureux, plein de joie, toujours prêt à faire des blagues. Bien sûr, c’est encore un jeune joueur et il va acquérir plus d’expérience. Mais pour moi, c’est déjà un phénomène il peut avoir une belle carrière et devenir encore meilleur qu’il ne l’est déjà. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il devienne l’un des plus grands noms du football mondial, » explique ainsi Neymar. L’intéressé appréciera sûrement !