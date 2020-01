Au Paris Saint-Germain, dans l’hypothèse où Neymar et Kylian Mbappé rempilent pour une saison supplémentaire, les dirigeants franciliens vont devoir de grosses négociations. Car cet été, trois événements sportifs vont poser un petit mal de tête aux Rouge et Bleu : l’Euro, la Copa América et les Jeux Olympiques. Et à Paris, après Mbappé, c’est au tour de Neymar d’avouer qu’il serait prêt à disputer la Copa América et les JO avec la Seleção.

« J’ai faim, vous le savez. Je suis prêt à jouer les deux (Jeux Olympiques et Copa América), mais je pense que c’est un peu compliqué. Je dois en discuter avec le club. La dernière fois (en 2016), le Barça ne m’avait pas laissé jouer les deux (JO et Copa América), mais on en parlera, pour voir ce qui sera le meilleur. Mais j’espère pouvoir être à 100% pour aider la sélection brésilienne d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré à Globoesporte. Qu’en dira le PSG ?