Vendredi, Nike a dévoilé la nouvelle tunique que le Paris Saint-Germain arborera à domicile lors de la saison 2018-2019. Il sera étrenné par les joueurs parisiens pour la première fois lors de la réception de Rennes, ce samedi à 21h.

Sur son compte Twitter officiel, Neymar a posté une photo de lui arborant la nouvelle tunique parisienne, accompagné d’un petit message. « Fier de porter ce nouveau maillot et de continuer à donner de la joie », peut-on lire. Une manière de mettre fin aux incessantes rumeurs pour l’égérie du club de la capitale ?

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos #ICICESTPARIS @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh

— Neymar Jr (@neymarjr) 12 mai 2018