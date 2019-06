Blessé avec le Paris Saint-Germain en janvier dernier, Neymar avait effectué son retour à la compétition le 21 avril contre l’AS Monaco (3-1). Finalement, le numéro 10 s’est reblessé, cette fois-ci avec le Brésil, faisant donc une croix sur la Copa América. Avant cette nouvelle blessure, l’international auriverde avait accordé une interview à So Foot à l’occasion d’une soirée avec Diesel. Et dans cet entretien publié ce jeudi, le joueur de 27 ans a fait l’éloge de son coéquipier Kylian Mbappé.

« Mon golden boy ! Je me suis identifié à lui dès le premier jour. J’ai retrouvé en lui beaucoup de ce que j’étais à son âge. Donc l’entente a été immédiate. Sur et en dehors du terrain, a lâché Neymar sur le natif de Bondy avant de poursuivre. Durant ces deux saisons où nous avons joué ensemble, il a évolué énormément et j’ai la certitude qu’il progressera encore. C’est un crack. » Des décalarations qui devraient faire plaisir au champion du Monde.

