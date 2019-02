La saison passée, Neymar avait manqué la fin de saison avec le Paris Saint-Germain suite à une fracture du métatarse survenue lors d’un match contre l’Olympique de Marseille fin février. Et un an plus tard, l’international brésilien a une nouvelle fois été touché au pied, l’éloignant des terrains jusqu’à mi-avril. Le numéro 10 va donc manquer des rendez-vous importants, comme les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester United (victoire 2-0 du PSG à l’aller). Dans un entretien accordé à Red Bull, l’ancien joueur du FC Barcelone est donc revenu sur cet éloignement du ballon rond. Un moment toujours difficile, mais l’expérience de l’année dernière va l’aider.

« Le traitement ne fait que commencer. Ce sera un long voyage et j’aurai de petites victoires jour après jour. Dieu merci, j’ai de grands professionnels à mes côtés et le soutien du PSG, ainsi que le soutien des fans du monde entier, a déclaré le natif de Mogi das Cruzes avant d’évoquer sa blessure passée. Je joue au football depuis que je suis tout petit, alors oui, c’est très difficile d’être loin du football, de la routine du club et de la chaleur des supporters. En 2018, j’ai fait face à quelque chose de semblable et je sais à quel point c’est grave, mais cette expérience m’a rendu plus fort et je suis mieux préparé pour affronter ce qui arrive désormais. »