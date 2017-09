Débarqués au Paris Saint-Germain cet été, Neymar et Daniel Alves semblent bien s’intégrer au groupe francilien. Interrogé à ce sujet, Marquinhos a d’ailleurs fait savoir que ses deux compatriotes n’avaient pas vraiment connu de grosses difficultés à ce niveau. Mieux, leur apprentissage de la langue française est en bonne voie.

« Avec des joueurs de haut niveau comme ça, ils s’adaptent très bien. Ils ont déjà vécu avec des stars, ils savent comment s’adapter en club. Il faut apprendre la philosophie du club, la langue et aller vers les autres. Ils le font très bien. Ce sont deux joueurs importants dans le groupe. Dani sait quelques mots de français et comprend bien. C’est plus dur pour Ney, mais il demande beaucoup comment on dit les choses », a indiqué le défenseur brésilien en conférence de presse.