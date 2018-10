La relation entre José Mourinho et Paul Pogba demeure glaciale depuis plusieurs semaines à Manchester United. Si le champion du monde français ne se voit pas cohabiter encore bien longtemps avec son entraîneur, un départ ne serait pas à exclure l’été prochain. Et selon les informations de Goal UK, le PSG aurait entamé une opération séduction via Neymar.

En effet, le génie brésilien tenterait de convaincre la Pioche de rallier la capitale. Les deux joueurs échangeraient beaucoup et le milieu de United ne resterait pas insensible au discours de l’international auriverde. Reste que l’opération sera complexe à finaliser en raison du prix astronomique de Pogba, mais aussi de la menace représentée par le fair-play financier.